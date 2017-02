Otvara se luksuzni aerodromski terminal samo za životinje

majstorica za pizze Razgovarali smo s mladom šeficom Dinom Frletom: 'Moraš biti malo lud da budeš kuhar'

Simpatična, ambiciozna i zaljubljena u svoj posao - takvom smo doživjeli Dinu Frletu, šeficu kuhinje u novootvorenom zagrebačkom restoranu Kascheta by My Way